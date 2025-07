Segurança é preso em flagrante por vender "loló" em evento eletrônico em Fortaleza

Suspeito foi flagrado por agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) com uma garrafa contendo o material ilícito e confessou o crime. Caso aconteceu na madrugada desse domingo, 20, durante uma festa eletrônica

No local, os policiais identificaram o suspeito como Francisco Ulisses Gomes da Silva, que prestava serviços para a MKF Segurança, empresa responsável pela segurança do evento. Ele foi preso em flagrante e encaminhado ao 7º Distrito Policial, onde foi autuado por tráfico de drogas. O homem permanece à disposição da Justiça.

Um segurança foi preso em flagrante por tráfico de drogas por vender “loló” dentro de um evento de música eletrônica em um hotel, localizado na rua Adolfo Caminha, no Centro de Fortaleza . O suspeito de 42 anos estava em posse de uma garrafa com a substância e confessou que estava vendendo o material no local.

Em nota ao O POVO, a MKF Segurança informou que o homem atuava como segurança freelancer, contratado de forma eventual para eventos. A empresa destacou que ele não faz parte do quadro de funcionários, tendo prestado serviços esporádicos sob regime de contratação temporária.

A empresa disse que não compactua com qualquer conduta ilícita por parte de seus profissionais, sejam eles contratados ou terceirizados. “A empresa está colaborando integralmente com as investigações e tomará todas as providências legais cabíveis”, pontou.