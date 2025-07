Chefe do CV foragido no Rio deve ir a júri popular por morte de membro que queria sair da facção Homem tinha sido colocado em liberdade há 12 dias após ficar cinco anos preso. No dia do crime, um grupo de pessoas abordaram a vítima em uma via do bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza, e efetuaram tiros contra ele. O crime aconteceu em agosto de 2023 17:16 | 18/07/2025 Autor Mirla Nobre Mirla Nobre Repórter-trainee Ver perfil do autor Tipo Notícia

Carlos Mateus da Silva Alencar, de 30 anos, conhecido como o "Skidum", possui extensa ficha criminal / Crédito: Divulgação/SSPDS

O chefe do Comando Vermelho (CV) na região do Pirambu, em Fortaleza, deve ir a júri popular após ser pronunciado pelo Poder Judiciário. Identificado como Carlos Mateus da Silva Alencar, o ‘Skidum’, que está foragido na comunidade da Maré, no Rio de Janeiro, é apontado como mandante da morte de um homem que queria sair da facção. O crime aconteceu em agosto de 2023. O criminoso integra a lista dos mais procurados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) há anos. Além dele, mais três homens foram pronunciados, no dia 10 de julho deste ano, pelo crime. Foram identificados como: Francisco Caio Maia Da Silva, vulgo “Botinha”, Jonas Ferreira de Sousa, o “Chinês”, e Antônio Rodrigues de Lima, o “Cipó”.

Leia Mais | 'PatrãoNet': chefe do CV que ordenava quais empresas de internet seriam atacadas no Pirambu é preso

A vítima, identificada como Arnold da Silva Queiroz, foi morta doze dias depois de ter sido colocada em liberdade. O homem passou cinco anos preso por condenação com crime contra o patrimônio. Na época, ele havia manifestado a vontade de se retirar da facção criminosa CV, sendo esse o motivo da sua morte. Conforme a decisão, a qual O POVO teve acesso, o assassinato do homem aconteceu no dia 8 de agosto de 2023, no bairro Carlito Pamplona. Na manhã daquele dia, Arnold tinha saído de casa para comprar frutas quando foi abordado pelos réus que chegaram em uma motocicleta e efetuaram disparo de arma de fogo contra a vítima. São apontados como executores da vítima Botinha e Chinês. Já Cipó foi responsável por fornecer o veículo utilizado pelos autores materiais do crime. No documento, Skidum é apontado como a pessoa que ordenou a execução do homem.

Segundo a decisão, entre os quatro pronunciados, o réu ‘Cipó’, foi impronunciado por ausência de provas quanto a sua participação no crime. Com isso, ele não deve ser julgado por populares no Tribunal do Júri. Ele foi posto em liberdade. No dia 13 de março deste ano, o Ministério Público do Ceará (MPCE) ofereceu uma denúncia, no qual foi aceita pela Justiça duas semanas depois. O órgão aponta que a abordagem em grupo de pessoas mostra evidência clara de que os réus agiram visando dificultar e impossibilitar a defesa da vítima e que o crime foi cometido por motivo torpe. O julgamento sobre o crime ainda não teve data definida pela Justiça do Ceará. Ficha criminal de “Skidum” tem pelo menos 48 mortes Carlos Mateus da Silva Alencar, de 30 anos, conhecido como o “Skidum”, possui extensa ficha criminal. Criado nas ruas do Pirambu, sua ficha criminal soma 48 mortes atribuídas em processos e inquéritos, em atualização até janeiro deste ano.