Em 48 horas, dois homens são mortos em rua do bairro Carlito Pamplona

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Um corpo ainda foi encontrado na Barra do Ceará nesta manhã

Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Estado do Ceará

Na tarde de terça-feira, 5, um outro homem havia sido assassinado a tiros também na rua Cruzeiro do Sul. E um outro homicídio já havia sido registrado no bairro no último dia 25 de novembro.

Em 48 horas, o bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza , registrou o assassinato de dois homens em uma mesma rua. Na tarde desta quarta-feira, 6, por volta das 16h40min, um homem foi morto a tiros no cruzamento das ruas Cruzeiro do Sul e Vicente Saboia.

Em 5 de agosto, Jeferson Douglas Coelho da Silva, conhecido como Jefim, de 25 anos, foi morto a tiros na rua Rosinha. Três dias depois, Josué Ferreira Batista Filho, de 24 anos, foi assassinado no residencial Dom Hélder Câmara. Na mesma ação, um homem também ficou ferido.

Não é a primeira vez que o bairro Carlito Pamplona foi palco de uma série de homicídios neste ano. Em agosto, três mortes haviam sido registradas em cinco dias no bairro .

A alguns quilômetros do Carlito Pamplona, na rua São Jorge, bairro Barra do Ceará, o corpo de um homem foi encontrado na manhã desta quarta-feira. A vítima, que não foi identificada, estava enrolada em um colchão, que foi jogado em uma calçada ao lado de uma rampa de lixo. O corpo tinha lesões por objetos perfurocortantes.

Nenhum suspeito desses três crimes foi identificado até o momento. A 4ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) é a unidade responsável por investigar crimes contra a vida ocorridos no Carlito Pamplona.

Conforme O POVO apurou, Isaquiel, como a vítima foi identificada, fazia a mudança de uma família que havia sido expulsa do bairro por traficantes. Os criminosos, porém, confundiram o rapaz com a pessoa que havia sido expulsa e, por isso, ele foi morto.

Este crime teria ocorrido no contexto da disputa entre as facções Comando Vermelho e Massa Carcerária, já que Josué teria decidido deixar o CV. No mesmo dia, Arnold da Silva Queiroz, de 33 anos, também foi assassinado. Nenhum suspeito foi preso por esses crimes.



A sequência de assassinatos ainda teve relação com uma série de atentados registrados no Grande Pirambu no dia 10 de agosto. Naquele dia, três veículos foram incendiados (dois na Avenida Leste-Oeste e outro na Avenida Dr. Theberge) e um carro que estava parado foi atingido por disparos de arma de fogo na rua Engenheiro João Nogueira. (Colaborou: Bruna Lira/Especial para O POVO)