‘PatrãoNet’: chefe do CV que ordenava quais empresas de internet seriam atacadas no Pirambu é preso

Polícia Civil do Ceará (PC-CE) realizou coletiva de imprensa para falar sobre prisão de chefe do CV no Pirambu / Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Ceará (PC-CE)

Um homem apontado como chefe do Comando Vermelho (CV) no bairro Pirambu, identificado como Alan Costa Sena, vulgo “PatrãoNet”, 31, foi preso suspeito de ser responsável por ataques a empresas provedoras de internet no Grande Pirambu, em Fortaleza. O suspeito foi capturado, na quarta-feira passada, 16, dentro de um triplex no bairro Cristo Redentor, durante mais uma fase da operação “Strike”, da Polícia Civil do Ceará (PC-CE). A ações buscam prender pessoas envolvidas nos ataques às provedoras no Estado, que vem registrando ocorrências desde janeiro deste ano.

Com as novas prisões, subiu para 79 o número de suspeitos envolvidos direta ou indiretamente nos crimes a partir da operação da Polícia Civil. A nova fase da investigação revelou que o chefe da facção determinava qual era a empresa seria ou não atacada na região. Conforme o titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), delegado Thiago Salgado, o homem é apontado como o principal elo de comunicação entre as lideranças da facção que estão escondidas em comunidades do Rio de Janeiro. Um deles é o "Skidum", chefe do CV do Grande Pirambu, que está na comunidade da Maré, e integra a lista dos mais procurados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Ainda segundo o delegado, a função do suspeito preso era determinar quais provedores poderiam operar, quais teriam seus equipamentos danificados e em que horários, eliminando a concorrência para beneficiar empresas ligadas ao crime organizado. De acordo com as investigações, a facção atuava para eliminar a livre concorrência entre provedores de internet nos bairros sob seu domínio. Entre os exemplos, o grupo, sob comando do suspeito e a partir de ordens dos chefes do CV no Rio, determinava que apenas uma empresa, alinhada ao crime organizado, poderia operar.

“Se um bairro tinha dez provedores, no dia seguinte só um continuava funcionando. Os demais tinham seus equipamentos destruídos. Com isso, o provedor ligado à facção passava a concentrar toda a clientela, multiplicando seus lucros com a oferta de um serviço essencial”, afirmou o delegado Thiago Salgado. O titular da Draco aponta que a prisão é vista como essencial pois retira de circulação o principal elo de comunicação com as lideranças do CV no Rio. Além disso, identifica os donos de provedores que estavam fechados com a facção criminosa. “Também a gente teve o cuidado ao longo da investigação de diferenciar quem era dono de provedor, proprietário, representante, preposto, empresário e que estava sendo vítima”, afirma o titular da Draco.