Cinco pessoas são presas por tentar fraudar prova do concurso da PM em Fortaleza

Cinco pessoas foram presas por tentar fraudar prova do concurso da Polícia Militar do Ceará (PMCE), nesse domingo, 13, em Fortaleza . As prisões aconteceram nos bairros Benfica, Fátima e Cidade 2000.

Um dos suspeitos foi flagrado após uma denúncia em um dos locais de prova na Universidade Federal do Ceará (UFC), no bairro Benfica. Na instituição, um fiscal percebeu que um homem de 40 anos estaria tentando realizar a prova no lugar do verdadeiro candidato.

Com a suspeita, o homem foi detido por equipes do 6º Batalhão da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e conduzido ao 7º Distrito Policial, onde foi autuado por falsidade ideológica.

A outra ocorrência foi identificada no bairro de Fátima. Um candidato portava documento falso e escondia um aparelho celular no calçado. O suspeito de 28 anos confessou aos policiais que iria realizar a prova em nome de outra pessoa.