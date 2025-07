Seara Praia Hotel, na Beira Mar, será demolido em agosto

Seara Praia Hotel será demolido no dia 4 de agosto. As obras de demolição tem previsão para durar sete meses / Crédito: AURÉLIO ALVES

O Seara Praia Hotel, localizado na avenida Beira Mar, será demolido em 4 de agosto deste ano, para que uma torre residencial de luxo seja construída no lugar. Segundo o Grupo Magalhães Demolição, a demolição do edifício será a maior do País, podendo durar até dez meses. A construção da torre residencial de luxo que dará lugar ao Seara, está sob responsabilidade da Moura Dubeux.

LEIA TAMBÉM | Seara Praia Hotel encerra as atividades e dará lugar a superprédio A informação da data de início da destruição do prédio foi publicada pelo grupo Magalhães Demolição. No dia 31 de janeiro deste ano, o Seara Praia Hotel informou no Instagram o encerramento de suas atividades após 40 anos de funcionamento. No próprio perfil das redes sociais, denominado "Quero Demolir", o Grupo Magalhães anunciou, por meio de vídeo, que fez a visita técnica para a avaliação das condições técnicas para demolição (medições de altura, largura e comprimento). "[Estamos] aqui verificando aqui todas as condições técnicas do prédio para poder começar a demolição. O drone tá fazendo o levantamento de altura, as condições físicas do prédio e vai conseguir fazer a medida da largura do prédio", diz o vídeo do grupo.

A partir do diagnóstico do drone, a equipe definirá qual a melhor máquina colocar em cima do edifício para iniciar a demolição. A destruição do prédio faz parte de uma tendência de substituição de hotéis tradicionais na Beira-mar de Fortaleza por megaedifícios residenciais de luxo na Beira-mar de Fortaleza. Os hotéis Ponta Mar, Vela e Mar, Samburá e o Esplanada, são exemplos de hotéis tradicionais localizados na avenida Beira Mar que foram demolidos nos últimos anos.

Prefeitura arrecadou R$ 174 milhões para projetos de megaedifícios Em 2023, uma reportagem do O POVO revelou que a Prefeitura de Fortaleza arrecadou R$ 174 milhões para liberar 21 projetos de megaedifícios. Já em 2021, os primeiros hotéis foram adquiridos por construtoras, no período em que existiam pelo menos oito projetos de superprédios residenciais de luxo de mais de 40 andares e 165 metros de altura, com preços de unidades superando R$ 1,5 milhão. O perfil dos superprédios de alto padrão, contam com 200 e 800 metros quadrados por apartamento, ambiente luxuoso, estética moderna e estruturas suntuosas, com heliponto em vários deles.