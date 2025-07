Homem teria matado mulher na Serrinha após ela receber ligação de ex

O homem de 61 anos preso em flagrante na madrugada do domingo, 12, suspeito de matar a própria companheira no bairro Serrinha , em Fortaleza , teria praticado o crime após um "acesso de ciúmes". É o que consta na decisão da audiência de custória à qual Raimundo Rodrigues de Souza, de 61 anos, foi submetido ainda no domingo.

"Além da crueldade da execução, a ação do autuado revela traços de personalidade dominadora, intolerante ao exercício da autonomia e liberdade sexual da companheira, o que agrava sobremaneira a necessidade de resposta penal imediata, inclusive como forma de proteger outras mulheres que possam vir a se relacionar com o agressor futuramente", afirmou o juiz Francisco Anastácio Cavalcante Neto ao decretar a prisão preventiva de Raimundo.

Ana Selia foi a terceira mulher vítima de feminicídio no Ceará em um período de cinco dias. No sábado, 12, Maria Ionete do Nascimento, 28 anos, foi morta a facadas pelo próprio companheiro em Bela Cruz, município do Litoral Norte do Estado.



José Orlando Rocha foi preso no domingo, 13. Consta no Auto de Prisão em Flagrante (APF) que "o indiciado agredia a vítima com frequência e ameaçava os demais familiares para que não procurasse a polícia".