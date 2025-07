Viatura da Inteligência da PM é alvo de disparos no Castelo Encantado

No início da tarde desta segunda-feira, 14, uma viatura da Subagência de Inteligência (SAI) do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque) foi alvo de disparos na comunidade do Castelo Encantado, altura do bairro Cais do Porto, em Fortaleza. Nenhum policial militar ficou ferido.

Conforme a PM, após os disparos, ocorridos na rua Lindoia, PMs do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) abordaram um suspeito na rua Luiz Teixeira.