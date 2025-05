Governador acompanha saída de policiais em operação para Fortaleza e RMF

A Operação Integração Saturação Total foi acompanhada na noite desta quarta-feira, 7, pelo governador Elmano de Freitas (PT) e pelo secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá. A ação busca refrear crimes violentos letais, além de inibir a atuação de organizações criminosas.

A saída de policiais militares, civis e penais aconteceu na Areninha do Pirambu, localizada no bairro Jacarecanga. Na ocasião, mais de 400 policiais participaram do deslocamento, de acordo com declaração de Elmano.