Mulher é morta a facadas em Bela Cruz; companheiro é suspeito

Uma mulher de 28 anos foi morta a facadas na madrugada deste sábado, 12, no município de Bela Cruz, a 231,46 quilômetros de Fortaleza. O suspeito do feminicídio seria o companheiro da vítima, que fugiu após o crime e segue foragido. Conforme informações policiais, o crime aconteceu no Centro do município. A vítima não foi identificada oficialmente. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) foram acionadas e colheram indícios que vão auxiliar nas investigações do crime.