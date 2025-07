Autuado por matar namorada em Fortaleza tem prisão preventiva decretada

Clarissa era enfermeira no Hospital Geral de Fortaleza (HGF). O ex-namorado é suspeito do crime / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

O técnico em gestão ambiental Matheus Anthony Lima Martins Queiroz, de 26 anos, teve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia realizada na manhã desta quinta-feira, 10. Ele foi preso em flagrante nessa quarta-feira, 9, após confessar ter matado a facadas a própria companheira, a enfermeira Clarissa Costa Gomes, de 31 anos. O crime ocorreu por volta das 18 horas dentro da casa onde a vítima morava, localizada no bairro Jardim Cearense, em Fortaleza. Após praticar o crime, Matheus Anthony fugiu.

“Essa circunstância imprime especial censurabilidade ao fato e revela acentuado risco social”, completou. Coren e Senece manifestam pesar pela morte de Clarissa Clarissa era enfermeira e trabalhava no Hospital Geral de Fortaleza (HGF). O Conselho Regional de Enfermagem do Ceará (Coren-CE) emitiu nota de pesar pela morte de Clarissa, em que a descreveu como uma “profissional dedicada”, que “contribuiu com compromisso e cuidado à saúde da população cearense”. Já o Sindicato dos Enfermeiros do Ceará (Senece) destacou que Clarissa era formada pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e era uma “profissional dedicada, reconhecida por sua competência e compromisso com o cuidado à vida”.