Empresário digiria a quase 100 km/h antes de atropelar jovens no Meireles

Condutor avançou a preferencial em atingiu motocicleta e árvore em Fortaleza / Crédito: Leitor Via WhatsApp O POVO

O empresário Rafael Elisiário Ferreira, 42, trafegava a quase 100 km/h momentos antes de colidir a picape que dirigia com a motocicleta conduzida pelo jovem Kauã Guedes, 18, no dia 18 de junho. O acidente ocorreu no cruzamento entre a rua República do Líbano e a avenida Osvaldo Cruz, no bairro Meireles, em Fortaleza. Kauã morreu após não resistir aos ferimentos. Igor Lima, 23, que estava na garupa da motocicleta, segue internado e aguarda cirurgias.

Rafael Elisiário foi indiciado por homicídio doloso e lesão corporal dolosa no trânsito na sexta-feira, 11. O inquérito policial foi enviado ao Ministério Público do Ceará (MPCE). Ele chegou a ser preso, mas pagou fiança e responde em liberdade. LEIA | Cocaína e remédios são encontrados no carro de empresário que matou jovem atropelado no Meireles A velocidade foi estimada por laudo pericial realizado pela Perícia Forense do Ceará (Pefoce) analisando o local do crime, o estado dos dois veículos e vídeos de câmeras de segurança. De acordo com o documento ao qual O POVO teve acesso, exames periciais mostraram que Rafael transitava com aproximadamente 98,11 km/h imediatamente antes da colisão e com 76,91 km/h em um trecho próximo.

Essa velocidade é três vezes maior do que a permitida na via, que tem limite de 30 km/h. A falta de marcas de frenagem no asfalto mostram ainda que o freio do carro foi acionado apenas instantes antes do impacto. Isso evidencia também que a sinalização de parada obrigatória existente na via foi ignorada pelo condutor. A motocicleta de Kauã, que trafegava na avenida Osvaldo Cruz, foi atingida de forma abrupta, “sem tempo hábil para qualquer reação ou frenagem, sendo lançada ao solo no momento do impacto”, segundo o laudo. Apesar do impacto com a moto, a picape só parou quando colidiu com uma árvore na calçada de um condomínio.

Direção perigosa Além disso, vídeos mostram a picape vermelha dirigida pelo empresário trafegando parcialmente sobre a contramão na rua República do Líbano e realizando movimentos irregulares de zigue-zague. Conforme informações da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), minutos antes do acidente, Rafael avançou o semáforo com sinal vermelho no cruzamento das avenidas Dom Luís e Senador Virgílio Távora. Ele também teria avançado o semáforo da avenida Desembargador Moreira.