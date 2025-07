Homem é preso suspeito de esfaquear produtor cultural em boate de Fortaleza

Repórter do caderno de Cidades

Defesa de Daniel Fernandes Bezerra de Menezes diz que o episódio "decorreu de uma briga". José Maurílio Araújo Fernandes foi lesionado no pescoço por um canivete

Daniel Fernandes Bezerra de Menezes teve a prisão preventiva decretada nessa segunda-feira, 7, após ser autuado em flagrante por esfaquear o produtor cultural José Maurílio Araújo Fernandes. O caso ocorreu em uma boate localizada na rua José Avelino, no Centro de Fortaleza , na manhã do domingo, 6.

Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), Daniel lesionou a vítima com um canivete após uma discussão entre os dois. Depois de desferir os golpes, o suspeito foi contido por frequentadores e seguranças da boate, até a chegada da Polícia Militar do Ceará (PM-CE).



“Os seguranças relataram que o autor havia tentado fugir diversas vezes e teria descartado o instrumento do crime em um bueiro em frente ao estabelecimento”, afirmou o juiz Tadeu Trindade de Avila na decisão da audiência de custódia a qual Daniel foi submetido.

Enquanto Daniel foi conduzido ao 7º Distrito Policial (7º DP), no bairro Pirambu, a vítima foi encaminhada ao Instituto Dr. José Frota (IJF), o que se deu antes mesmo da chegada dos PMs. O produtor foi atingido na região do pescoço. Ele continua internado no IJF.