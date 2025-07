Veículo de luxo com sinal adulterado é apreendido em Maracanaú

Um carro de luxo foi recuperado e um homem de 31 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) em uma operação no município de Maracanaú , Região Metropolitana de Fortaleza. A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos por meio do Departamento de Combate a Crimes contra o Patrimônio nesta quinta-feira, 10.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O veículo foi recuperado em meio a diligências na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O homem foi abordado quando trafegava em um trecho da CE-060 e, após checagem, os policiais viram que se tratava de um carro com queixa de roubo, além dos sinais de adulteração no sinal identificador do carro.

Foi constatado ainda que o condutor tinha um mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de homicídio tentado e porte ilegal de arma de fogo.

Leia também | Mulher é morta a facadas em Bela Cruz; companheiro é suspeito

A apuração apontou ainda que os crimes que constam no mandado judicial foram registrados na cidade de Senador Pompeu, em 2024. Com isso, o veículo foi confiscado e levado para a Delegacia de Polícia para ser restituído ao dono, e o homem foi autuado pelo crime de adulteração do sinal de identificador do veículo.