Motociclista cai de viaduto após colisão na avenida José Bastos, em Fortaleza

Os dois motociclistas envolvidos no acidente colidiram após um deles tentar desviar da movimentação de um automóvel, realizando uma manobra lateral

Um motociclista caiu do viaduto da avenida José Bastos, em Fortaleza , na manhã desta terça-feira, 8. A queda foi registrada após uma colisão entre duas motocicletas que trafegavam na mesma faixa da via pública, no sentido Centro/Parangaba.

De acordo com a AMC, foi nesse momento que houve batida entre as motocicletas, seguida de impacto na guia da calçada, o que resultou na queda de um dos motociclistas, que não foi identificado, do viaduto.

Em imagens do acidente enviadas ao O POVO, é possível ver a moto da vítima ainda sobre o viaduto, encostada na pequena mureta do viaduto. No vídeo, uma testemunha identifica a moto como sendo uma XRE 190, de cor vermelha.

No lado de baixo do viaduto, é possível ver o motorista caído na via. O homem usa uma camiseta branca, além de short e sapato preto.

Em nota, a autarquia informou que o motociclista que sofreu a queda está sendo atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi acionado para atender a ocorrência. O outro motociclista nada sofreu.