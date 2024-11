Prevista para antes do Natal, reforma da Praça do Ferreira deverá ter licitação em 2025

Praça do Ferreira apresenta problemas estruturais, como buracos no piso, bancos quebrados e lixo espalhado Crédito: FÁBIO LIMA

A reforma da Praça do Ferreira, em Fortaleza, que tinha previsão inicial de conclusão para antes das festas de Natal e Ano Novo, deverá ser iniciada apenas em 2025. A informação foi dada ao O POVO pelo presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) da Capital, Assis Cavalcante, durante o lançamento da operação Centro Seguro 2024. Licitação para início das intervenções só deve acontecer no primeiro semestre. De acordo com Cavalcante, os diálogos com a gestão do prefeito eleito Evandro Leitão (PT), que tomará posse em janeiro de 2025, já foram iniciados e têm caminhado para a continuidade da parceria anunciada em novembro do ano passado.

"Esperamos que o Evandro, como prefeito eleito, dê continuidade. Já conversamos com ele, que demonstrou muita vontade de fazer essa obra, e nós estamos esperançosos de que teremos uma praça diferente, porque essa praça é um ícone da Cidade", relata Assis.

Segundo Cavalcante, um estudo está sendo realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Ceará (Sebrae-CE) para definição sobre o uso dos quiosques da Praça. O objetivo do levantamento é saber o que a população deseja que seja vendido no local para aumentar o fluxo de pessoas durante o período da noite. “O projeto está pronto, nós entregamos ao prefeito de Fortaleza tanto o projeto arquitetônico, quanto o luminotécnico e o de trânsito. O Sebrae está fazendo um estudo do que colocar nesses quiosques aqui para que essa praça tenha vida noturna”, afirma o representante da CDL. Dentre as intervenções previstas no projeto da obra estão melhorias no piso, iluminação e acesso de pedestres. A reforma também deve incluir o replantio de plantas na Praça, uma fonte seca, como a presente na praça José de Alencar, e uma ligação com a rua Floriano Peixoto.