Santa Casa de Fortaleza inicia campanha de cirurgias de catarata

A promoção de cirurgias oftalmológicas inclui avaliação oftalmológica, exames pré-operatórios oculares, uma lente intra-ocular e revisões no valor de R$ 2 mil durante o mês de junho

Mutirão de cirurgias de catarata deve atender mais de 9 mil pessoas em Fortaleza; VEJA O procedimento é considerado essencial para a qualidade de vida de pessoas com perda progressiva da visão, sobretudo os idosos. A campanha é voltada para pacientes que desejam realizar o procedimento de forma mais ágil, por meio de atendimento particular.

A Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza , no Centro da Capital, inicia campanha de cirurgias de catarata a preços promocionais, com o intuito de ampliar o acesso ao procedimento oftalmológico e reduzir filas de espera, durante o mês de julho.

O coordenador do serviço de oftalmologia da Santa Casa de Fortaleza, Hermínio Resende, explica que a ideia é atender à crescente demanda de pacientes de baixa renda que sofrem com catarata e não conseguem vaga na rede pública com a celeridade necessária.

"Sabemos que a catarata é uma das principais causas de cegueira reversível no mundo. A cirurgia é segura, rápida e eficaz, e pode transformar a vida do paciente. Com essa campanha, queremos garantir um tratamento acessível e de qualidade”, afirma.

Qual o preço para cirurgia de catarata na Santa Casa de Fortaleza?

Segundo a Santa Casa, a campanha promocional consiste em um pacote que inclui avaliação oftalmológica, exames pré-operatórios oculares, a cirurgia, uma lente intra-ocular e revisões por um preço único no valor de R$ 2 mil (à vista) podendo ser parcelado em até quatro vezes no cartão de crédito. O orçamento é válido até 30 dias após a avaliação.