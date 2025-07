Colégio Batista Santos Dumont é colocado para leilão

Editora-adjunta do Portal O POVO Online

Sara Oliveira Editora-adjunta do Portal O POVO Online

Anúncio está no portal da empresa Montenegro Leilões, com lance inicial de R$ 14,5 milhões

Imóvel de 5mil metros quadrados, onde fica o Colégio Batista Santos Dumont, foi colocado para leilão. De acordo com informações do portal da empresa Montenegro Leilões, o lance inicial foi de R$ 14,5 milhões.

De acordo com a descrição, o terreno está localizado no bairro Aldeota, constituído por parte da quadra localizada entre as ruas Desembargador Leite Albuquerque, Coronel Linhares, Eduardo Garcia e Vicente Leite.