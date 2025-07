Moradores reclamam de paralisação da obra de creche pública no bairro Mondubim

Moradores do entorno pedem a finalização da obra do Centro de Educação Infantil (CEI). A edificação virou local de lixo e despejo de animais mortos

Entre as ruas Doutor Paulo de Mello Machado e Mirtil Meyer no bairro Mondubim, em Fortaleza, uma construção foi erguida para abrigar mais um Centro de Educação Infantil (CEI). Conforme moradores, a obra estaria paralisada há mais de três anos. Segundo a Secretaria Municipal da Educação (SME), contudo, construção parou em novembro do ano passado. Local virou moradia de ratos, insetos e lixo que invadem a casa dos moradores mais próximos.

O POVO visitou o local nesta terça-feira, 8. Algumas informações que constavam na placa oficial da construção encontram-se apagadas.