61% das crianças em situação de pobreza no Ceará estão fora das creches

O Índice de Necessidade de Creches (INC) estabelece critérios de prioridade para vagas, como crianças de famílias em situação de pobreza; crianças que vivem em lares monoparentais (onde apenas um dos pais é responsável pelos filhos); aquelas com cuidadores economicamente ativos ou que poderiam trabalhar caso tivessem acesso à creche; e crianças com deficiência.

Aproximadamente 61% das crianças menores de três anos em situação de pobreza no Ceará , mais de 62 mil meninas e meninos, não frequentam creches. A informação é do Índice de Necessidade de Creche Estados e Capitais (INC) , elaborado pela Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal (FMCSV). Segundo a pesquisa, com base em dados colhidos em 2023, o principal motivo (51%) para essa ausência é a falta de vagas nas unidades de educação infantil.

“O que é bastante compreensível, especialmente quando pensamos em crianças muito pequenas. No entanto, nos preocupa que a creche ainda não seja amplamente reconhecida como essencial tanto para o cuidado das crianças e a inserção das mães no mercado de trabalho, quanto como uma etapa crucial da educação infantil”, comenta a especialista.

No Ceará, 295.257 crianças de até 3 anos (45,5% da faixa etária no Estado) fazem parte dos grupos prioritários para acesso à creche. Contudo, 57,6% dessas crianças ainda não frequentam creches, e, desse total, 7,2% estão fora por falta de vagas.

O levantamento considerou como situação de pobreza as famílias com renda per capita de até R$ 218 , valor utilizado como critério de elegibilidade para o Programa Bolsa Família.

“Contudo, quando olhamos especificamente para as crianças em situação de pobreza , o atendimento, que já é baixo, é ainda menor” , aponta Karina Fasson. Em termos socioeconômicos, o INC revela que mais de 101 mil crianças no Ceará vivem em situação de pobreza.

A gerente de Políticas Públicas da FMCSV ressalta que a educação infantil de qualidade promove maior permanência e progresso escolar, além de ampliar as oportunidades de empregabilidade. Esses benefícios refletem não apenas no indivíduo, mas também em ganhos sociais e econômicos significativos.

A pesquisa INC foi baseada na relação entre o número de crianças de 0 a 3 anos matriculadas em creches, conforme dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), e o total de crianças dessa faixa etária no Ceará, de acordo com o último Censo do do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A Secretaria de Educação do Ceará (Seduc) informou que colabora com os municípios por meio dos Programas Aprendizagem na Idade Certa e Mais Infância Ceará. O Governo do Ceará também apoia a construção de Centros de Educação Infantil (CEIs), mas a expansão de matrículas não é responsabilidade da Seduc.