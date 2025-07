Julho Verde: Crio oferece mutirão gratuito de prevenção ao câncer de cabeça e pescoço, em Fortaleza

O Centro Regional Integrado de Oncologia (Crio) inicia mutirão de atendimento contra câncer de cabeça e pescoço, dentro da programação do Julho Verde, no dia 26 de julho, em Fortaleza / Crédito: FÁBIO LIMA

Em alusão à campanha nacional Julho Verde, dedicada à conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço, o Centro Regional Integrado de Oncologia (Crio) realizará um mutirão gratuito de atendimentos e orientações à população, na rua Francisco Calaça, no bairro Álvaro Weyne, em Fortaleza, no dia 26 de julho, das 8 às 12 horas.

"Nosso objetivo com esse mutirão é alertar as pessoas para os sinais que muitas vezes são negligenciados, como feridas na boca que não cicatrizam, rouquidão persistente e nódulos no pescoço. A informação salva vidas, e ações como essa tornam o cuidado acessível a quem mais precisa", explica o cirurgião Hugo Luz, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço (SBCCP). Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), a estimativa é de 39.550 novos casos de cancros de cabeça e pescoço por ano no Brasil, entre 2023 e 2025, número que exclui os tumores de pele não melanoma.

Os principais fatores de risco incluem o tabagismo, o consumo excessivo de álcool e a infecção pelo papilomavírus humano (HPV), que tem relação direta com o surgimento de tumores na orofaringe. Sobre o Crio O Crio é um dos maiores centros de tratamento oncológico do Ceará, habilitado pelo Ministério da Saúde (MS) como Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon).