Aquiraz e Pindoretama estreiam no Festejo Ceará Junino com eventos gratuitos

Festejo Ceará Junino movimenta a cultura popular e leva tradições nordestinas a diferentes municípios / Crédito: Maria Haydée/Divulgação

Pela primeira vez, Aquiraz e Pindoretama passam a integrar oficialmente o circuito do Festejo Ceará Junino, maior evento dedicado à cultura junina no Estado. A programação nas duas cidades acontece nos dias 4 e 5 de julho, com entrada gratuita e estrutura preparada para receber quadrilheiros, turistas e moradores. Promovido pela Secretaria da Cultura do Ceará (Secult), a 25ª edição do Festejo busca descentralizar as ações culturais e fomentar a economia criativa nos municípios, além de valorizar expressões tradicionais do ciclo junino.