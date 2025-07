Ceará deverá receber R$ 362 milhões para Saúde; Santa Casa terá abertura de 274 leitos

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Recursos serão direcionados ainda para aumento de atendimento e cirurgias nos hospitais Frotinhas e Gonzaguinhas da Capital, com impacto, segundo o Governo, na realização de 1.800 cirurgias mensais.

Deverá haver, ainda, construção e reformas de unidades hospitalares em municípios do Interior. Itapipoca, Crateús, Sobral e Acaraú estão na lista.

Outra novidade anunciada no encontro foi a unificação da Central de Regulação de Leitos entre as redes de atendimento da Prefeitura de Fortaleza (primário e secundário) e do Governo do Ceará (secundário e terciário).

Santa Casa de Fortaleza suspense UTI

A Santa Casa de Fortaleza anunciou a paralisação dos atendimentos de pacientes na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por falta de recursos financeiros e operacionais. A regulação do Sistema Único de Saúde (SUS), por sua vez, suspendeu temporariamente a liberação de novas admissões na unidade.