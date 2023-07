Julho Verde: cânceres de cabeça e pescoço devem afetar a 60 mil brasileiros em 2023

Julho é o Mês Nacional do Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço, oficializado por lei sancionada em abril de 2022. Neste ano, a sétima edição da campanha, promovida pela Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço (ACBG), tem como tema “Câncer? Não perca a cabeça” e promove diferentes ações em todo o País.

Em Fortaleza, o Centro Regional Integrado de Oncologia (Crio) vai realizar o Multirão Julho Verde, no dia 22 do, das 7 às 11 horas, com atendimento gratuito voltado para pessoas que têm feridas na boca, aftas, nódulos na cabeça e pescoço. Ao todo, 150 vagas serão disponibilizadas para o evento. Inscrições podem ser realizadas por meio de formulário.

No Brasil, a previsão é do surgimento de 704 mil novos cânceres em 2023, segundo dados do Instituto do Câncer (Inca). De acordo com a ACBG, a estimativa é de que, no Brasil, cerca de 60 mil pessoas sejam diagnosticadas com cânceres de cabeça e pescoço até 2024, das quais 60% devem ter um diagnóstico tardio.

Como explica o cirurgião de cabeça e pescoço, Hugo Luz, apesar da impressão de muitas pessoas, os cânceres de cabeça e pescoço não são aqueles que envolvem o cérebro, mas aqueles que estão fora do sistema nervoso central e se manifestam na região, como cânceres de pele, lábios, língua, boca, garganta e tireóide.

Esses tumores são tratáveis e pacientes têm maior chance de recuperação se diagnosticados durante os estágios iniciais da doença. Alguns sintomas mais comuns são dores persistentes na face, alterações na movimentação dos olhos ou na visão, dor de garganta, obstrução nasal persistente, mau hálito frequente, feridas no céu da boca, dentes moles e perda de peso sem motivo aparente.

Quanto mais cedo o diagnóstico e tratamento destas doenças, melhor é a recuperação dos cânceres. Hugo coloca que a sequela é proporcional ao tamanho do tumor, entretanto muitas pessoas adiam o tratamento, seja por medo ou falta de acesso, o que pode dificultar a recuperação.

Câncer de pele: exposição ao sol aumenta riscos

Hugo Luz explica que o câncer de pele é a modalidade mais comum entre os cânceres de cabeça e pescoço. Ele coloca que a cada dez cânceres de pele, oito acontecem nas regiões da face e do pescoço.

“Principalmente aqui no Ceará, a gente está em uma região em que a maioria dos dias são ensolarados, sem nuvens, e a radiação é direta e o índice ultravioleta é muito alto”, comenta o médico. Essa grande exposição da pele ao sol torna o risco de cânceres de pele ainda maior.

Cânceres de boca e garganta

Além dos cânceres de pele, o Julho Verde também busca conscientizar para os cânceres de boca e garganta. No Ceará, o Instituto Nacional do Câncer estima a ocorrência de 2.330 novos casos de cânceres de tireoide, laringe e da cavidade oral em 2023.

Feridas, aftas, lesões, áreas mais esbranquiçadas na língua, na boca e na garganta, dor para engolir, alteração da voz, rouquidão e nódulos no pescoço são alguns dos principais sintomas, que precisam ser avaliados caso não melhorem em um período de 15 a 20 dias.

“Pessoas que bebem e fumam, principalmente esse perfil de paciente, e que ficam roucas e essa rouquidão não está melhorando, ou então aquela que parece uma afta começa a virar uma área mais encerada, uma área estranha mais endurecida na língua, isso se vai se prolongando, se está com 15 dias ou 20 dias e não melhorou, isso já é um sinal de alerta”, afirma o profissional.

A fumaça de cigarros percorre desde o lábio à região da cavidade oral e à garganta, queimando e machucando as células, afunilando-se pelas pregas vocais, o que, de acordo com Hugo, causa lesões que, somadas, podem dar origem a um câncer.

O álcool tem um efeito parecido, também lesando as células da boca e da garganta. Além disso, o álcool também causa o efeito sinérgico, potencializando o efeito negativo da fumaça do cigarro. Outro fator de risco para cânceres na boca e na garganta é o vírus do HPV.

Uma forma de prevenir o surgimento de cânceres nessas regiões é ter cuidado com traumas crônicos, como lesões causadas por dentes fora do lugar ou chapas de dentaduras, que podem ocasionar mutações.