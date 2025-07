PM resgata mulheres mantidas reféns por homem em surto psiquiátrico em Fortaleza

Homem ameaçava as vítimas, que tinham 90 e 51 anos, com uma faca. Após negociação com Bope, indivíduo foi encaminhado a uma unidade de saúde especializada

O suspeito, em um possível surto psicótico, ameaçava as vítimas com uma faca, informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O 6º Batalhão de PM foi acionada para a ocorrência, assim como o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

Duas mulheres, de 90 e 51 anos , foram mantidas reféns dentro da própria casa na tarde desta quinta-feira, 3, no bairro Vila União , em Fortaleza . Um homem de 31 anos, parente delas, foi detido pela Polícia Militar do Ceará (PM-CE) após mais de uma hora de cárcere .

Os PMs realizaram a negociação e o posterior resgate das vítimas e detenção do homem. Ele foi conduzido para uma unidade de saúde para tratamento especializado por uma ambulância do Serviço Móvel de Urgência (Samu) que acompanhou o caso.

Tanto o homem, quanto as mulheres não ficaram feridos. “As equipes apreenderam um objeto perfurocortante com o homem que foi apresentado em uma delegacia plantonista da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE)”, afirmou a SSPDS.