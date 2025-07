Com 14,5 °C, Viçosa do Ceará registra menor temperatura de 2025 no Ceará

A menor indicação deste ano havia sido em Aiuaba, com 15,6 °C, no dia 13 de junho. O fim das chuvas mais intensas gera uma atmosfera estável, com menos nuvens e menor retenção de calor, favorecendo a condição nesta sexta-feira, 4

A menor temperatura do Ceará em 2025 foi de 14,5 graus Celsius (°C), em Viçosa do Ceará , a 349,92 quilômetros (km) de distância de Fortaleza . O registro foi entre 6 e 7 horas da manhã desta sexta-feira, 4, em uma área rural a cerca de 374 metros de altitude.

A menor temperatura deste ano havia sido registrada em Aiuaba , com 15,6 °C, no dia 13 de junho.

Em relação aos ventos, a direção de origem do vento será predominante ao sudeste, com velocidade máxima entre 40 e 50 km/h também nas faixas de serra, na Jaguaribana e na zona costeira. Previsão é até esta sexta.

Segundo a previsão do tempo da Funceme, os valores máximos devem ser registrados na macrorregião da Jaguaribana, entre 34 °C e 36 °C . Ao passo que os números mínimos alternam de 16 °C a 20 °C nas macrorregiões do Maciço de Baturité, Ibiapaba e sul do Sertão Central e Inhamuns e Cariri, principalmente em regiões serranas.

Logo, a razão está no fato de que, com o fim das chuvas mais intensas, a atmosfera se estabiliza, com menos nuvens e menor retenção de calor. "Essa combinação favorece a perda de energia durante a noite, reduzindo as temperaturas, principalmente entre a madrugada e o início da manhã", afirma.

Conforme a Funceme, o mês de julho marca o inverno no Hemisfério Sul, período em que o Sol emite menos energia. No entanto, a menor incidência de energia solar não é o principal fator para a queda de temperatura no Estado, uma vez que o território está localizado na faixa tropical da América do Sul.

A configuração geográfica favorece ventos fracos ou praticamente inexistentes. Nessa situação, o ar não se mistura com as camadas superiores, facilitando a perda de calor. O grau é mais significativo na presença de céu limpo.

Apenas Fortaleza registrou precipitação nas últimas 24 horas

De acordo com a Fundação, para a madrugada e manhã desta sexta, o céu pode estar nublado e parcialmente nublado com chuvas isoladas na faixa litorânea (Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Litoral Norte) e no norte da Jaguaribana.

O que explica a queda de temperatura no Interior nesta época do ano; ENTENDA



O Órgão explica que o motivo das precipitações está relacionado ao avanço de novas áreas de instabilidades oriundas do Oceano Atlântico e do leste da Região Nordeste do Brasil. “Tendem a se concentrar mais sobre o oceano, não entrando tanto em direção ao continente”, acrescenta.

Também estão previstas pluviosidades isoladas no noroeste do Estado no turno da tarde, e no turno da noite há condições pluviométricas dispersas na Jaguaribana, Cariri e leste do Sertão Central e Inhamuns.

Já para este sábado, 5, o céu apresenta nebulosidade em todas as regiões. Os acumulados díspares devem ocorrer na faixa litorânea entre a madrugada e manhã, no noroeste à tarde e na Jaguaribana, Cariri e leste do Sertão Central e Inhamuns pela noite.

“Efeitos locais, como sistema de brisa, relevo, calor e umidade, também podem contribuir para ocorrência de chuvas isoladas”, informa.



Apenas a Capital, no posto da Defesa Civil, registrou 0, 8 milímetros (mm) das 7 horas de quinta-feira, 3, às 7 horas desta sexta.