Chacina do Curió: mais PMs são investigados pela CGD e pelo MPCE

Faixa colocada em frente ao Fórum Clóvis Beviláqua por familiares das vítimas / Crédito: Samuel Setubal

Quase dez anos depois, a Chacina da Grande Messejana, também conhecida como Chacina do Curió, ocorrida em 2015 e que deixou 11 mortos, pode ganhar novos capítulos. Um homem que diz ter participado da matança indicou a participação de pessoas que não vieram a ser acusadas pelo crime — ele próprio também não é réu. Esse homem, que não é agente de segurança, ainda disse ter integrado um grupo de extermínio, composto por policiais militares e outras pessoas comuns, que teria praticado diversos assassinatos entre 2012 e 2016.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Um inquérito policial foi instaurado pela Delegacia de Assuntos Internos (DAI), da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD), com base no depoimento do delator. Pelo menos, cinco policiais militares, além de um outro homem, são citados no depoimento.

O POVO teve acesso a um relatório da Coordenadoria de Inteligência (Coin), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que subsidia as investigações. Em seu relato, a fonte, que terá a identidade preservada pelo O POVO, afirmou que ele e mais três PMs estiveram na região onde ocorreu a chacina em um carro modelo Chevrolet Celta. Conforme o depoimento, todos os integrantes desse veículo efetuaram disparos contra algumas das vítimas da matança. Em seguida, esse grupo teria descido do Celta e adentrado em um Corolla preto, que era guiado por um homem que usava uma balaclava. Eles se encontraram com ocupantes de um carro modelo Punto e saíram em busca de um casal que teria embarcado em um ônibus.