Preso suspeito de tentativa de chacina que baleou quatro mulheres em Chaval

Imagem de apoio ilustrativo. Suspeito da tentativa de chacina em Chaval foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) no município de Barroquinha, no Ceará / Crédito: Divulgação / SSPDS

Um homem natural do Maranhão foi preso no sábado, 7, suspeito de participar de uma tentativa de chacina no município de Chaval, a 397 km de Fortaleza, no último dia 4 de maio. O crime deixou quatro mulheres baleadas durante a comemoração de um aniversário. O suspeito, de 31 anos, foi capturado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) no município de Barroquinha, vizinho a Chaval. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva que estava em aberto pelo crime de tentativa de homicídio contra quatro pessoas.