MP denuncia ex-genro e policiais pela morte de servidora pública no Eusébio

O tecnólogo em eletrotécnica industrial Marcos Ozébio Pires, de 40 anos e os policiais militares Rebeca Júlia de Almeida Canuto, de 23 anos, Rodrigo Aguiar Braga, de 39 anos, e Wellington Xavier de Farias, de 34 anos, foram denunciados pelo assassinato da funcionária pública Maria Madalena Marques Matsunobu, de 64 anos. A denúncia do Ministério Público Estadual (MPCE) foi ofertada nesta quinta-feira, 19, enquanto o crime foi registrado por volta das 3 horas do último dia 5 de abril no bairro Urucunema, em Eusébio (Região Metropolitana de Fortaleza).

Conforme a denúncia, o crime foi ordenado por Marcos, ex-genro da vítima, que teria contratado Rodrigo e Wellington para praticar o assassinato, contando com o apoio de Rebeca Júlia. Já a motivação do homicídio decorreu, de acordo com a investigação da Polícia Civil, de uma disputa judicial pela guarda dos dois netos de Maria Madalena, filhos de Marcos, assim como de uma pensão deixada pela falecida mãe das crianças. Maria Madalena estava em casa, dormindo, quando dois homens invadiram o imóvel e efetuaram disparos contra ela. Os criminosos ainda subtraíram os cartões de memória das câmeras de vigilância instaladas na casa, impedindo a obtenção das imagens que registraram o assassinato.

A denúncia descreve que imagens de videomonitoramento flagraram dois homens trafegando em uma motocicleta, cujas placas estavam adulteradas, nas proximidades da residência da vítima por volta das 3 horas no dia do crime.

Durante a investigação, diversas testemunhas relataram que Marcos ameaçava Maria Madalena desde 2018, quando a filha da vítima, ex-companheira do suspeito, morreu em decorrência de um câncer. Havia, inclusive, uma medida protetiva que impedia que Marcos se aproximasse da ex-sogra.

Uma pessoa ouvida pela Polícia Civil contou que, em março, quando Maria Madalena obteve a guarda das crianças na Justiça, a vítima disse que “sabia que iria sofrer muito, porque Marcos não iria lhe deixar em paz”.

Outra testemunha relatou ter presenciado quando Marcos ligou para Maria Madalena e a ameaçou dizendo: “você vai me devolver meus filhos hoje... Senão, vou acabar com você”.



Marcos foi preso preventivamente em 9 de junho último. Em depoimento, ele negou envolvimento com o crime, afirmando que esteva em casa durante a madrugada em que o crime foi registrado. O suspeito também afirmou não ter policiais em seu círculo de amizade, embora tenha tido que talvez possa ter prestado serviços a agentes de segurança. Marcos, porém, confirmou ter passado de carro, um dia antes do crime, nas proximidades do restaurante pertencente à esposa de Rodrigo, estabelecimento localizado no bairro Guajiru. Já os PMs denunciados ainda não foram ouvidos pela Polícia Civil. Outras diligências investigativas ainda estão em andamento, como a extração dos dados dos celulares apreendidos com os suspeitos.