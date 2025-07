Policial é afastado das funções por entregar eletrônicos a membros de facções em presídio no Ceará

Servidor foi preso em flagrante suspeito de entregar materiais ilícitos no último dia 17 de junho, na Unidade Prisional de Itaitinga 4, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF)

Decisão foi confirmada pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) e publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), nessa segunda-feira, 30.

O policial penal Izaías Monteiro de Vasconcelos foi afastado preventivamente das funções após ser preso suspeito de entregar eletrônicos a membros de facções criminosas que estão no sistema prisional.

No dia 17 de junho, o agente penitenciário foi preso em flagrante suspeito de entregar relógios do modelo smartwatches, carregadores por indução e carregadores USB para detentos membros de organizações criminosas presos na Unidade Prisional Itaitinga 4 (UP-4), na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Conforme a decisão, também foi instaurado um procedimento administrativo a fim de apurar as condutas do policial. A CGD destacou que o servidor violou os deveres funcionais e praticou transgressões disciplinares.

A prisão do agente aconteceu durante uma operação da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP), por meio da Coordenadoria de Inteligência, na unidade prisional. O órgão afirmou que o agente possuía indícios de que realizava as ações criminosas no local.