Três policiais militares são presos pela morte de dono de rádio em Fortaleza

Três policiais militares foram presos na manhã desta sexta-feira, 9, suspeitos de envolvimento na execução do empresário Vinícius Cunha, sócio-diretor do grupo de comunicação Uirapuru, que atua na região Jaguaribana. O crime aconteceu no dia 30 de abril, em Fortaleza, quando a vítima saída de uma padaria. Era o dia do aniversário de Vinícius.

Anúncio da prisão foi feito pelo governador Elmano de Freitas (PT), pelas redes sociais. "Ao mesmo tempo em que lamento que agentes públicos se envolvam em práticas criminosas, enalteço o trabalho da nossa polícia séria e comprometida, a imensa maioria, para combater a bandidagem", escreveu.