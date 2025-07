Fortaleza: homem é preso com 2kg de maconha no Aeroporto; veja vídeo

A Polícia Federal do Ceará (PF-CE) prendeu jovem de 21 anos, natural de Manaus, com 2 quilos (kg) de maconha nessa segunda-feira, 30

A Polícia Federal do Ceará (PF-CE) prendeu homem de 21 anos com 2 quilos (kg) de maconha no Aeroporto Internacional de Fortaleza na tarde dessa segunda-feira, 30.

Durante fiscalização de rotina no Aeroporto, os agentes localizaram a quantidade de droga na bagagem do suspeito. A prisão do jovem natural de Manaus, Amazonas, ocorreu no desembarque.