Linha de ônibus terá itinerário ampliado para atender Residencial Alto da Paz

Fortaleza, CE, BR 16.12.24 Importanação sexual em via pública e medo que as mulheres sentem de andar sozinhas, se deslocar a noite, pegar ônibus, etc. - (FCO FONTENELE/O POVO) / Crédito: FCO FONTENELE

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) vai alterar a rota da linha 905 - Meireles/Centro, para atender os moradores do Residencial Alto da Paz, na região do Cais do Porto. A mudança no itinerário vai ocorrer a partir da terça-feira, 22. LEIA TAMBÉM | Bairro Cidades dos Funcionários, em Fortaleza, registra queda de energia nesta quarta, 16

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O novo trajeto vai incluir a avenida Dolor Barreira, Rua um (Leste-Oeste e Norte-Sul, no Conjunto Alto da Paz), rua Ismael Pordeus e rua Estrela do Oriente. Ampliação linha 905 - Meireles/Centro Crédito: Divulgação/ Etufor A linha conta, atualmente, com quatro veículos percorrendo um trajeto de 13 km, tendo um intervalo médio de 37 min por ônibus. A Etufor espera beneficiar aproximadamente 4 mil moradores do residencial, com a mudança no itinerário. O plano do órgão é facilitar o deslocamento para o Centro da cidade. Atualmente, 1.850 passageiros utilizam a rota.