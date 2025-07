Fortaleza disponibiliza imunizante ACWY para reforço contra meningite

Com a ampliação, as crianças de 12 meses já podem receber a dose de reforço da vacina meningocócica ACWY na Capital; veja horários

No esquema vacinal para bebês, duas doses da vacina meningocócica C são aplicadas, aos três e cinco meses. O reforço aos 12 meses era feito com o mesmo imunizante, mas será substituído pela vacina ACWY.

“A ampliação da vacina ACWY representa um avanço importante na prevenção da meningite em nossa cidade. Estamos trabalhando para garantir que todas as crianças na idade recomendada tenham acesso à imunização com segurança”, informa Vanessa Soldatelli, coordenadora de Imunização da Secretária Municipal de Saúde (SMS).

Aos fins de semana e feriados, os fortalezenses podem comparecer aos seguintes postos de saúde:

Geraldo Madeira Sobrinho (Pio XII): Rua Belisário Távora, 42 - São João do Tauape;

Rua Belisário Távora, 42 - São João do Tauape; Maurício Mattos Dourado: Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhães, 39 - Edson Queiroz.

Em informe do Governo Federal, as crianças que já tomaram as duas doses da vacina meningocócica C e a dose de reforço não precisam receber a ACWY neste momento. Contudo, as que ainda não foram vacinadas aos 12 meses podem receber o reforço com a ACWY.

A mudança em Fortaleza segue diretriz do Ministério da Saúde e objetiva o aumento da cobertura vacinal contra quatro sorogrupos da bactéria responsável por causar a meningite: A, C, W e Y.