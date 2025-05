Etufor, Metrofor e Sindiônibus são multados por redução de frota em Fortaleza

Foram multados o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Ceará (Sindiônibus), a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) e a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor). Cada órgão deve arcar com um valor aproximado de R$ 67,8 mil.

O Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon) multou, na última semana, em cerca de R$ 200 mil três empresas de transporte do Ceará por ação que apura a redução da frota de transporte coletivo em Fortaleza . A informação foi publicada na coluna Vertical . Decisão foi tomada após denúncias realizadas pelo O POVO.

Eles podem recorrer da deliberação judicial ou antecipar o pagamento para receber desconto nas multas. Decisão tem como base uma reclamação feita por Erick Paiva Custódio, presidente do Partido Novo no Ceará, que entrou na Justiça após ler uma reportagem do O POVO publicada em maio de 2024.

O levantamento exclusivo, feito pelo jornalista Kleber Carvalho, mostrou que metade das linhas de ônibus de Fortaleza tiveram redução do número de viagens em um intervalo de cerca de quatro meses.

"Todos os anos existem denúncias a respeito da redução da Frota de ônibus em Fortaleza. Em 2024 não foi diferente. Então eu decidi fazer meu papel de cidadão e fazer algo a respeito. Não é possível que nenhum vereador faça algo para mudar esse cenário. Então saí da indignação para ação", diz Erick.