Parada pela Diversidade Sexual do Ceará terá reforço de 30% na segurança

Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 26, foi apresentado o plano operacional do evento. / Crédito: Denilson Araújo/SSPDS-CE

A 24ª Parada pela Diversidade Sexual do Ceará será realizada neste domingo, 29, a partir das 13 horas, na avenida Beira-Mar, em Fortaleza. Organizado pelo Grupo de Resistência Asa Branca (Grab), em conjunto com movimentos sociais e com o apoio da Prefeitura de Fortaleza e do Governo do Estado, o evento deve reunir cerca de 1 milhão de pessoas em uma celebração marcada por visibilidade, inclusão e segurança. Nesta quinta-feira, 26, a presidenta do Grab, Dary Bezerra, apresentou, junto às autoridades, o plano operacional e os principais pontos da organização do evento. Reforço será de 30% na segurança.

Com o tema “Quem chora por nós? Visibilidade, orgulho e direito de envelhecer”, a edição de 2025 propõe reflexões sobre o envelhecimento da população LGBTQIA+ no Brasil, ressaltando a importância de garantir dignidade e qualidade de vida para essa comunidade. A Parada é reconhecida como um dos maiores atos públicos do Estado e se consolidou como um espaço de reivindicação de direitos, combate à LGBTfobia e celebração da diversidade. “Chegamos à 24ª edição da Parada consolidando um dos maiores eventos do Estado. O que me move são as questões que me atravessam enquanto pessoa LGBT+. Lutar contra estruturas como o racismo, machismo e LGBTfobia faz parte da minha trajetória”, destaca Dary Bezerra, presidenta do Grab e coordenadora do evento há sete anos. Para Dary, a Parada já é parte da identidade da Cidade: “A Parada é da Cidade, é do Estado. A sociedade já entendeu sua importância, mesmo quem não é LGBT+. Ela movimenta a cidade, não só social e politicamente, mas também economicamente”.

Segurança terá reforço de até 30% Segundo a Secretaria da Diversidade do Estado do Ceará, o investimento total no evento gira entre R$ 500 mil e R$ 700 mil. “Apenas a Secretaria da Diversidade investe diretamente R$ 150 mil. Outros valores vêm da Prefeitura de Fortaleza e de demais órgãos públicos envolvidos. É um evento que movimenta a economia, gera renda, turismo e visibilidade para o estado”, afirma a secretária Mitchelle Meira.

Ela também destacou que o número de agentes de segurança será ampliado em quase 30%: “Isso é importantíssimo porque mostra o compromisso do Estado com a proteção dessa população”. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) elaborou um plano especial para garantir a tranquilidade dos participantes. Serão 472 agentes das Forças de Segurança do Ceará atuando no evento, incluindo policiais militares, civis, bombeiros, peritos forenses e equipes da Coordenadoria de Planejamento Operacional, Inteligência (Coin) e Ciopaer, com suporte de aeronave. O maior reforço será da Polícia Militar do Ceará (PMCE), com incremento de 384 agentes ao longo do dia. O capitão Henrique, do setor de operações da PMCE, informou que o policiamento contará com patrulhamento a pé, motorizado, montado e inclusive com agentes infiltrados de inteligência. “Vamos tentar identificar possíveis criminosos para garantir a tranquilidade do evento”, afirmou.

O Corpo de Bombeiros atuará com 11 militares, além dos guarda-vidas da Inspetoria de Salvamento Aquático. A Perícia Forense (Pefoce) enviará uma equipe de três servidores.

Mobilidade e trânsito A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) contará com 80 agentes e operadores de tráfego. A partir das 18 horas do sábado, 28, já haverá proibição de estacionamento na av. Beira-Mar entre as ruas Paula Barros e José Napoleão.