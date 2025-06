Parada pela Diversidade do Ceará celebra 24ª edição com debate sobre direito de envelhecer

Parada da Diversidade Sexual, na Beira Mar. (Foto: Fernanda Barros/O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

A Parada pela Diversidade Sexual do Ceará chega à sua 24ª edição no próximo dia 29 de junho, reunindo milhares de pessoas na avenida Beira Mar, em Fortaleza. Com o tema “Quem chora por nós? Visibilidade, orgulho e direito de envelhecer”, o evento é organizado pelo Grupo de Resistência Asa Branca (Grab) e tem expectativa de reunir até um milhão de pessoas ao longo da programação. Labelle Rainbow e Viviane Venâncio são madrinhas desta edição.

O tema faz referência ao questionamento que se tornou marca da cearense Thina Rodrigues, uma das fundadoras do movimento trans no Ceará e referência no ativismo nacional. A data da parada coincide com o dia em que Thina morreu, em 2020, vítima da pandemia de Covid-19. LEIA TAMBÉM | Parada LGBT+ de SP promoverá feira cultural, corrida e premiações

Uma pergunta que ecoa na história do movimento Dary Bezerra, presidente do Grab, explica que “‘Quem chora por nós?’ era usado por Thina como uma denúncia, para despertar na sociedade a reflexão sobre quem, além de nós mesmas, pessoas LGBTI+, se importa conosco. Porque, geralmente, quem luta por um mundo melhor para pessoas LGBTI+ são as próprias ativistas e aliadas nas políticas públicas. Mas o enfrentamento à LGBTI+fobia deve ser de toda a sociedade”. As mensagens sobre o direito de envelhecer dialogam diretamente com um cenário de violência: o Brasil é, há 16 anos consecutivos, o País que mais mata pessoas LGBTI+ no mundo, segundo o Ministério dos Direitos Humanos. A maioria das vítimas são pessoas trans, que possuem expectativa de vida de apenas 35 anos no País.

Visibilidade, orgulho e direito de viver mais A Parada pela Diversidade Sexual do Ceará deste ano reforça três mensagens centrais. A primeira é a defesa da visibilidade LGBT diante do avanço da extrema direita, como forma de resistência ao conservadorismo. A segunda é o orgulho de ser LGBT, reconhecendo as trajetórias de luta que possibilitam, inclusive, a realização da própria Parada. E a terceira é a reivindicação do direito de envelhecer, especialmente para pessoas trans e travestis. “Mas envelhecer é só ter mais anos de vida? A gente entende que não. Envelhecer com dignidade perpassa ter onde morar, o que comer, acesso à aposentadoria e condições de vida dignas”, ressalta Dary.