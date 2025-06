Vacinação contra gripe ocorre em terminais de ônibus de Fortaleza até 30 de junho

Aplicação do imunizante contra a influenza estará disponível nos terminais de ônibus dos bairros Parangaba, Conjunto Ceará, Antônio Bezerra, Lagoa e Papicu entre os dias 25 e 30 de junho

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além dos terminais, o imunizante está disponível nos 134 postos de saúde da Capital, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30.



Aos fins de semana e feriados a vacinação ocorrerá, das 8h30 às 16h30, nas unidades dos bairros São João do Tauape (Geraldo Madeiro Sobrinho – Pio XII) e Edson Queiroz (Mattos Dourado).



O imunizante protege contra as gripes A (H1N1 e H3N2) e B. A dose pode ser adquirida junto com outros imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação.

A vacinação será disponibilizada para pessoas a partir de seis meses de idade que ainda não receberam a vacina neste ano.