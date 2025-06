Motociclista que levava jovem atropelado por ônibus vai à júri popular; réu segue em liberdade

ESTUDANTE de 21 anos cursava Engenharia da Computação, na UFC / Crédito: Reprodução/Redes sociais

O motociclista que levava o jovem João Victor Fontenele Eloia, de 21 anos, atropelado por um ônibus no bairro Benfica, em Fortaleza, vai à júri popular. A decisão do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) foi publicada nessa terça-feira, 24. Na sentença, à qual O POVO teve acesso, foi decidido que o réu também será mantido em liberdade enquanto aguarda o julgamento.

A vítima, que era estudante de Engenharia da Computação na Universidade Federal do Ceará (UFC), havia solicitado uma corrida de aplicativo para ir ao trabalho, que foi aceita pelo motociclista e réu Wenderson Jhemerson Silva Muniz. Imagens de câmeras de segurança e relatos de testemunhas indicam que o estudante, que estava na garupa da motocicleta conduzida pelo réu, perde o equilíbrio e cai após o veículo avançar o sinal vermelho no cruzamento das vias. Na sequência, um ônibus acaba atingindo o jovem.

Momentos antes do acidente, o motociclista que transportava João Victor discutiu com outro piloto em uma moto na rua Marechal Deodoro e, em seguida, arrancou o veículo ultrapassando o sinal vermelho. O impacto gerado pela aceleração fez com que o estudante se desequilibrasse e caísse. O motociclista fugiu do local sem prestar socorro à vítima. A vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em estado grave e encaminhada para o Instituto Doutor José Frota (IJF). No entanto, o estudante não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.