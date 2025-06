Vacinação contra a gripe cresce 63% em Fortaleza após ampliação da imunização

Fortaleza aplicou mais de 438 mil doses da vacina contra a gripe, com avanço de 63% após ampliação. Ainda assim, só 26% do grupo prioritário foi imunizado

O avanço também é atribuído às ações de vacinação em locais de grande circulaçã o, como shoppings e o mutirão Drive-Thru realizado no estacionamento do Centro de Eventos do Ceará.

A vacina está disponível para toda a população a partir dos seis meses de idade e protege contra três cepas do vírus da gripe. Para se vacinar, basta apresentar um documento com foto e, se possível, o cartão de vacinação.

Para ampliar a vacinação contra a gripe na Capital, a Prefeitura de Fortaleza iniciou ações de vacinação em terminais de ônibus. Os primeiros pontos a receber a iniciativa foram os terminais da Messejana e do Siqueira. As aplicação das vacinas seguem até a quarta-feira, 18, e ocorrem das 10 às 12 horas.

Gerusa Ribeiro, 43 Rogerio Pereira, 48, Maria Gracielly,8 Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo Prefeitura de Fortaleza oferta vacinação em terminais de ônibus para ampliar cobertura vacinal contra a gripe Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo Gerusa Ribeiro, 43 Rogerio Pereira, 48, Maria Gracielly,8 Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo Jose Edmar, 70 Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

Gerusa Ribeiro, empregada doméstica de 43 anos, que mora no Jangurussu, aproveitou a ação para vacinar toda a família: o marido Rogério e a filha Maria Gracielly, de 8 anos. “Eu estava no Vapt-Vupt e passei por aqui e vi a movimentação. Pensei logo em tomar a vacina. Porque a vacina é pra isso, né? Para cuidar da nossa saúde, evitar doença.”

A pequena Maria Gracielly, por sua vez, deixa claro que já entende a importância de se imunizar. “Se uma pessoa gripada chega perto de mim e eu não estiver vacinada, ela pode me passar gripe, principalmente na escola. Agora que estou vacinada, estou protegida. Meus pais me incentivam, às vezes dizem: ‘Hoje é dia de vacina, bora?’ Meu pai também diz: “Se minha filha é corajosa, eu também tenho que ir”, comenta.

Vacinação e casos de síndromes respiratórias graves no Ceará

No último mês de maio, o Ceará teve um pico de internações por vírus respiratórios em 2025, com um total de 1.866 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag). Durante o período, os vírus que mais causaram casos graves foram o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) e o Influenza A.

Em comparação com Fortaleza, o cenário de vacinação contra a gripe no restante do Estado é mais avançado. Segundo dados do Ministério da Saúde, até o dia 16 de junho, cerca de 2.127.015 pessoas do grupo prioritário foram vacinadas contra a influenza no Ceará, o que representa aproximadamente 42,04% desse público.

Estão incluídas no grupos prioritários:



crianças de seis meses até 5 anos e 11 meses

pessoas acima de 60 anos

gestantes

mulheres que tiveram filho recentemente

portadores de doenças crônicas não transmissíveis

povos indígenas

trabalhadores da saúde

população privada de liberdade

funcionários do sistema prisional

professores das escolas públicas e privadas

membros de forças de segurança e salvamento

membros das forças armadas

trabalhadores dos Correios

trabalhadores portuários

trabalhadores de transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso

caminhoneiros

Fonte: Ministério da Saúde

A população de Fortaleza pode se vacinar contra a gripe em qualquer uma das 134 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), de segunda a sexta-feira. Aos fins de semana e feriados, a vacinação continua nos postos de saúde Geraldo Sobrinho (Pio XII), no bairro São João do Tauape; e Mattos Dourado, no bairro Edson Queiroz.