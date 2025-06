Explosão em subestação no Pici causa oscilação de energia na Capital; veja vídeo

De acordo com os Bombeiros, as primeiras informações davam conta de que a explosão se tratava da queda de uma aeronave, hipótese que foi descartada com a chegada da corporação

Uma explosão na subestação elétrica da Universidade Federal do Ceará (UFC), no campus do Pici, no fim da manhã desta quarta-feira, 25, causou oscilação de energia em diversos bairros de Fortaleza. De acordo com a UFC, não houve feridos e as causas estão sendo investigadas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as primeiras informações davam conta de que a explosão se tratava da queda de uma aeronave, hipótese que foi descartada com a chegada da corporação. Profissionais estão no local.