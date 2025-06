Dia D da Empregabilidade oferece mais de 560 vagas para pessoas com deficiência

A feira do Dia D da empregabilidade para pessoas com deficiência ocorre nesta quinta-feira, 26, das 9h às 16h, na Estação das Artes, no Centro de Fortaleza. O evento reúne 33 empresas, que oferecem mais de 560 vagas nas áreas comercial, industrial e administrativa.



