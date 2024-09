Vítima de atropelamento no Benfica era estudante de Engenharia da Computação na UFC

O estudante, de 21 anos, cursava Engenharia da Computação, na Universidade Federal do Ceará (UFC) Crédito: Reprodução/Redes sociais

Na manhã desta sexta-feira, 27, um jovem de 21 anos morreu em um acidente de trânsito no cruzamento da av. 13 de Maio, em Fortaleza. João Victor Fontenele Eloia era universitário e cursava Engenharia da Computação na Universidade Federal do Ceará (UFC). Em nota, a UFC lamenta profundamente o caso e se solidariza com familiares, amigos e todos que tiveram a oportunidade de estar com o estudante em vida. "A Coordenação do Curso de Engenharia de Computação - CT/Fortaleza comunica, com pesar, o falecimento ocorrido nesta sexta-feira, 27 de novembro de 2024, do discente João Victor Fontenele Eloia. A Coordenação do Curso de Engenharia de Computação - CT/Fortaleza se solidariza com familiares e amigos neste momento de dor", diz a nota.

O acidente aconteceu entre o cruzamento da rua Marechal Deodoro com a avenida 13 de Maio, no bairro Benfica, por volta das 8 horas. O estudante estava na garupa de uma motocicleta, em uma corrida de transporte por aplicativo. Em um certo momento, o motociclista que levava João Victor iniciou uma discussão com outro piloto. O homem arrancou com o veículo em alta velocidade, fazendo com que o estudante se desequilibrasse e caísse da moto, sendo atropelado por um ônibus.