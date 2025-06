Empresário que atropelou e matou jovem no Meireles vai responder por homicídio doloso

Rafael Elisiário Ferreira, de 42 anos, conduzia uma caminhonete em alta velocidade e avançou uma via preferencial em um cruzamento no bairro Meireles, em Fortaleza, na noite da quarta-feira, 18, atingindo uma motocicleta com dois homens, de 18 e 23 anos

O acidente aconteceu na noite da quarta-feira, 18, no cruzamento entre a rua República do Líbano e a avenida Osvaldo Cruz, no bairro Meireles, em Fortaleza. O suspeito conduzia uma caminhonete Ford Ranger Vermelha em alta velocidade e avançou a via preferencial atingindo uma motocicleta que transportava os dois jovens.

Conforme a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), o empresário foi preso em flagrante e colocado à disposição da Justiça. No entanto, no dia seguinte, ele foi solto durante audiência de custódia e após pagamento de fiança. A 2ª Delegacia da Capital (DP), unidade da Polícia Civil, é responsável pelas investigações do homicídio.

O caso era tratado como crime de trânsito até a confirmação da morte do jovem de 18 anos. Além do óbito, o atropelamento deixou Igor Lima com fraturas na perna, antebraço e braço. O sobrevivente segue internado no Instituto Doutor José Frota (IJF), na Capital cearense, e deve passar por três cirurgias nas regiões afetadas.