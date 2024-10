Pai de estudante que morreu atropelado em Fortaleza pede justiça: "Meu filho não pode morrer em vão"

Marcus e João em um jogo do Fortaleza. Pai busca justiça pela morte do filho Crédito: Arquivo pessoal

Amoroso, parceiro, amigo. É assim que Marcus Eloia, 46, descreve o filho João Victor Fontenele Eloia, 21, que morreu na última semana após sofrer um acidente de trânsito no bairro Benfica, em Fortaleza. Ele pede justiça para que a morte do jovem não fique impune. O caso aconteceu na última sexta-feira, 27, às 8 horas, entre o cruzamento da rua Marechal Deodoro com a Avenida 13 de Maio. João estava na garupa de uma motocicleta, em uma corrida de transporte por aplicativo, quando o motociclista que o levava iniciou uma discussão com outro piloto. Na sequência, o condutor arrancou com o veículo em alta velocidade, o jovem se desequilibrou e caiu da moto, sendo atropelado por um ônibus. Ele não resistiu aos ferimentos.

Marcus estava em sua loja quando soube o que havia acontecido com o filho. Ele largou tudo o que estava fazendo e correu para ir ao encontro de João, mas quando chegou já encontrou o rapaz morto. Naquele dia, o empreendedor lembra que o jovem, que cursava Engenharia da Computação na Universidade Federal do Ceará (UFC) e trabalhava no ramo, saiu de casa para o trabalho às 7h21min após ter solicitado uma moto pelo aplicativo da 99 Pop. A decisão de se deslocar de moto para os lugares não era aconselhada pelo pai. "Eu pedia pra ele: 'Meu filho, gasta um pouquinho mais, vai de carro, não vai em moto''', lembra. Ele acredita que às vezes o estudante optava por moto também por causa da pressa em chegar.

"Meu filho é um filho muito amoroso. Eu tô bem, eu tô bem. Eu só tô pensando nos 21 anos de maravilhas que ele me deu. Não posso pensar diferente", diz Marcus, que é pai também de uma jovem de 18 anos. Pai pede justiça pela morte do filho O motociclista que levava o estudante não parou para prestar socorro ao jovem. No mesmo dia, durante a noite, ele se apresentou em uma delegacia, prestou depoimento e foi liberado. Conforme informação divulgada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) segue apurando o caso. As investigações estão a cargo do 11º Distrito Policial (DP), unidade da Polícia Civil que permanece realizando oitivas e diligências para elucidar a ocorrência.

O POVO procurou a 99 Pop para saber se a empresa está acompanhando o caso e descobrir se o registro do motorista na plataforma ainda segue vigente. Quando houver retorno, a matéria será atualizada. Enquanto a ocorrência segue sendo investigada, Marcus permanece em busca de justiça. "Se esse cara tratou meu filho desse jeito, com outros ele não vai tratar diferente. Vários pais e filhos estão correndo perigo (...) Eu não tenho raiva nenhuma dele, eu só quero que ele seja responsabilizado. Aqui na Terra nós temos por obrigação e dever ser cidadão, cumprir todas as leis. Esse cara, infelizmente, ele infringiu várias leis, ele não pensou no meu filho", diz o empreendedor. O empreendedor também acredita que infrações anteriores devem ser averiguadas: "Quero que a prática irregular desse rapaz, que ocasionou varias infrações em nossa lei, que a Justiça averigue cada infração realizada (...) Temos que entender que uma infração ao próximo é uma infração grave, que ele cometeu além de infrações de trânsito infrações na vida de um jovem de 21 anos que tinha um futuro brilhante".