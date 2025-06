Jovem sobrevivente de atropelamento no Meireles segue internado e vai passar por três cirurgias

Igor Lima, de 23 anos, que sobreviveu após ser atropelado na moto onde estava com o amigo Kauã Guedes, 18, segue internado no Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza. Ele sofreu fraturas na perna, no antebraço e no braço, e deverá passar por três cirurgias.

A informação foi confirmada ao O POVO pelo irmão da vítima, Italo Batista, nesta terça-feira, 24. O acidente aconteceu na noite da quarta-feira, 18, no cruzamento entre a rua República do Líbano e a avenida Osvaldo Cruz, no bairro Meireles, em Fortaleza.