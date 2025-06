Homem é condenado por enterrar bebê com vida no Ceará

/ Crédito: Divulgação/Gov do Ceará

O homem é réu pelo homicídio do filho recém-nascido e estupro da enteada no município de Barreira , região do Maciço de Baturité.

Um homem foi condenado à pena de 62 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado. A condenação aconteceu por meio do Tribunal do Júri, na quarta-feira passada, 18.

Conforme o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), a enteada era abusada pelo réu desde 2005, quando a vítima tinha 12 anos de idade. Quatro anos depois, a adolescente engravidou pela segunda vez do réu.

Parto do bebê aconteceu no quintal de casa e recém-nascido foi enterrado vivo

O criminoso realizou o parto da adolescente no quintal de casa, onde os abusos aconteciam. Depois do nascimento, o recém-nascido foi enterrado vivo, o que ocasionou a morte do bebê.

A condenação apontou a continuidade do crime de estupro de vulnerável (vítima menor de 14 anos), de estupro qualificado contra menor de 18 anos e do homicídio qualificado, por motivo torpe, com uso de meio cruel, emprego que impossibilitou a defesa da vítima e crime cometido para assegurar a impunidade de outro crime.

O homem está preso desde 2023. O nome dele não é divulgado pelo O POVO para não expor a enteada vítima do estupro.