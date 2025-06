Cocaína e remédios são encontrados no carro de empresário que matou jovem atropelado no Meireles

Foi encontrado cocaína e remédios dentro do carro dirigido pelo empresário Rafael Elisiário Ferreira, acusado de atropelar e matar um jovem de 18 anos no bairro Meireles, em Fortaleza , na quinta-feira, 19.

Ainda segundo os autos, foram encontrados dentro do carro modelo Ford Ranger vermelha, dois papelotes de cocaína, duas garrafas de cerveja, uma cartela com 20 comprimidos de Alprazolam e uma cartela de Atentah.

De acordo com o documento, ao qual O POVO teve acesso, o suspeito colidiu contra uma motocicleta que transportava dois homens, identificados como Igor Lima, de 23 anos, e Kauã Oliveira Guedes, 18. Ambos foram socorridos, mas Kauã não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Igor segue internado e não há informações sobre o estado de saúde dele.

A colisão aconteceu no cruzamento da rua República do Líbano com a avenida Osvaldo Cruz na quinta-feira, 19, feriado de Corpus Christi. O suspeito ficou preso por algumas horas, mas foi solto em audiência de custódia, após pagamento de fiança no valor de dez salários mínimos.

Diante dos “bons antecedentes”, como ausência de antecedentes criminais e a inexistência de outros procedimentos criminais em desfavor dele e possuir endereço fixo, o juízo concedeu liberdade para o autuado, além de considerar que ele não é uma “ameaça à sociedade”.

