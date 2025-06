Empresário acusado de atropelar e matar jovem de 18 anos é solto em audiência de custódia

O empresário Rafael Elisiario Ferreira foi preso em flagrante após avançar uma via preferencial e colidir contra uma motocicleta. O jovem de 18 anos Kauã Oliveira Guedes morreu e outra vítima foi socorrida. O acidente aconteceu na manhã dessa quinta-feira, 19, feriado de Corpus Christi, no bairro Meireles, em Fortaleza.

De acordo com os autos, Rafael conduzia uma Ford Ranger de cor vermelha e o acidente teria acontecido pela manhã, por volta das 5 horas, na rua Republica do Líbano com rua Osvaldo Cruz.