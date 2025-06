Temperaturas no Ceará: Crato tem mínima de 18ºC e Quixadá tem máxima de 24°C

Nesta sexta-feira, 20, há registros de 18,7º C no Crato, no Cariri, e de 24,6º C em Quixadá, no Sertão Central

Nesta sexta-feira, 20, há registros de 18,7º C no Crato , no Cariri, e de 24,6º C em Quixadá , no Sertão Central.

A previsão do tempo para o Ceará indica temperaturas máximas em torno de 34 graus Celsius (°C) nas regiões Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns e no Litoral Norte. Os valores mínimos podem marcar 18°C a 20°C na Ibiapaba, Maciço de Baturité, Sertão Central e Inhamuns e no Cariri.

Já à tarde e à noite, as áreas de instabilidades provenientes do leste da Região Nordeste do Brasil devem provocar pluviosidade fracas e pontuais na região Jaguaribana e no Cariri.

Com relação às chuvas , há condições de acumulados com intensidade variando de fraca a moderada no Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité, Litoral do Pecém, Litoral Norte, Ibiapaba e no Sertão Central e Inhamuns durante a madrugada e manhã.

Madrugada: chuva no Sertão Central e Inhamuns, no Litoral de Fortaleza e Litoral do Pecém. No Litoral Norte, Ibiapaba e no Maciço de Baturité, há uma alta possibilidade de chuva isolada; Manhã: chuva isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e no Litoral Norte. No norte do Sertão Central e Inhamuns e no Maciço de Baturité, há uma baixa possibilidade de chuva isolada e de curta duração; Tarde: baixa possibilidade de chuvas isoladas no Cariri e na Jaguaribana; Noite: alta possibilidade de chuvas isoladas no no Cariri e na Jaguaribana.

Sábado, 21

Madrugada: chuva isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité. No Litoral Norte e Sertão Central e Inhamuns, com alta possibilidade de chuva isolada;

Manhã: chuva na faixa litorânea, e alta possibilidade de chuva no Maciço de Baturité;

Tarde: baixa possibilidade de chuva no Litoral Norte, Ibiapaba, Litoral do Pecém, norte do Sertão Central e Inhamuns, no Maciço de Baturité e na Jaguaribana;

Noite: baixa possibilidade de chuva no Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité e na Jaguaribana.

Domingo, 22

Madrugada: chuva isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité. No Litoral Norte e Sertão Central e Inhamuns, com alta possibilidade de chuva isolada;

Manhã: chuva na faixa litorânea, e alta possibilidade de chuva no Maciço de Baturité;

Tarde: baixa possibilidade de chuva no Litoral Norte, Ibiapaba, Litoral do Pecém, norte do Sertão Central e Inhamuns, no Maciço de Baturité e na Jaguaribana;

Noite: baixa possibilidade de chuva no Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité, Jaguaribana, Cariri e leste do Sertão Central e Inhamuns.

Saiba as temperaturas máximas do ar nas últimas 24 horas pela Funceme

Máximas

24.6 °C: Quixadá

23.7 °C: Fortaleza

23.7 °C: Jaguaruana

23.6 °C: Camocim

23.5 °C: Alto Santo

Mínimas

18.7 °C: Poranga

19.3 °C: São Benedito

19.3 °C: Crato

19.8 °C: Missão Velha

20.3 °C: Piquet Carneiro



10 maiores chuvas por posto do dia

Senador Sá (Posto: SALÃO): 30mm

Ibiapina (Posto: IBIAPINA) : 25 mm

Quixeramobim (Posto: ASSENTAMENTO NOVO CANAA) : 24 mm

Iracema (Posto: EMA) : 21 mm

Jaguaretama (Posto: SERROTE BRANCO) : 21 mm

Pedra Branca (Posto: ACUDE TRAPIA) : 20 mm

Brejo Santo (Posto: POCO DO PAU) : 19 mm

Paracuru (Posto: JARDIM DO MEIO) : 17 mm

Senador Pompeu (Posto: BONFIM) : 15 mm

Boa Viagem (Posto: IBUACU) : 14 mm

São Gonçalo do Amarante (Posto: SANTO AMARO) : 13 mm